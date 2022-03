Ue: Lagarde (Bce), la guerra in Ucraina aumenta l'incertezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le informazioni sosterranno le aspettative, secondo cui l'inflazione non diminuirà neanche dopo la conclusione degli acquisti netti di titoli, la Banca centrale europea porrà fine a tali operazioni “nel terzo trimestre”. Tuttavia, “se le prospettive di inflazione nel medio periodo cambieranno e se le condizioni di finanziamento diverranno incoerenti con ulteriori progressi verso l'obiettivo del 2 per cento”, la Bce è “pronta a rivedere il calendario degli acquisti netti di titoli in termini di dimensioni e/o quantità”. Lagarde ha poi ribadito che l'Eurotower aggiusterà i tassi di interesse “qualche tempo dopo la conclusione degli acquisti netti di titoli e in maniera graduale”. Infine, l'andamento dei tassi continuerà a essere determinato dalla “forward guidance” dell'autorità monetaria europea e dal suo “impegno strategico per la stabilizzazione dell'inflazione al 2 per cento nel medio periodo”. (Geb)