Ucraina: Sala, 900mila euro per altri 200 posti letto, serve aiuto governo perché è un flusso continuo

- Il flusso di rifugiati ucraini su Milano è costante, e come tutti i Comuni anche il capoluogo lombardo, che oggi ha stanziato 900mila euro per generare ulteriori 200 posti letto d'accoglienza, conta sull'avere un rimborso del governo, specie in vista di ulteriori arrivi. Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza di oggi sugli "Stati generali della natalità", ospitata all'ospedale pediatrico Buzzi. "È un primo inizio ovviamente – ha proseguito Sala -, poi come tutti i comuni e tutti i sindaci speriamo in rimborsi del governo perché siamo già messi malissimo. Al momento la situazione è ancora sufficientemente sotto controllo ma se si va avanti di questo passo credo che tra poco non lo sarà. Detto questo mi pare che tutti i sindaci e tutti i comuni italiani facciano la loro parte". (Rem)