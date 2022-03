Decreto Sostegni: Lega, approvata nostra proposta su Ateco specifico per matrimoni ed eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il capogruppo dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, insieme ai colleghi senatori Alberto Bagnai e Luca Briziarelli, annuncia che è stata "approvata in commissione Bilancio al Senato l'iniziativa promossa anche dalla Lega all'interno del decreto Sostegni ter per individuare con chiarezza un codice Ateco specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore dell'organizzazione di matrimoni ed eventi privati. Un atto dovuto - continuano i parlamentari in una nota - per dare le risposte che tante realtà aspettavano da tempo, con la speranza di tornare a lavorare e offrire servizi ai tanti italiani e stranieri che decidono di organizzare eventi e matrimoni nel nostro Paese. Continuiamo a lavorare al fianco delle associazioni di categoria, così come già fatto in occasione del decreto Sostegni e del decreto Sostegni bis". (segue) (Com)