Roma: Celli, Giornata del fiocchetto Lilla, istituzioni non possono restare indifferenti

- "Roma aderisce alla Giornata del Fiocchetto Lilla per sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare. In Italia ci sono 3 milioni di persone che soffrono di Dca, con oltre 3500 decessi all'anno". Così la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "È un fenomeno spesso sottovalutato - aggiunge - che costituisce una vera epidemia sociale. Davanti a questi dati anche le Istituzioni non possono restare indifferenti, mettendo in campo azioni di sensibilizzazione e assistenza. Vogliamo dare speranza alle persone e alle famiglie che soffrono. Oggi in Aula Giulio Cesare accendiamo una luce su questa malattia, dando il via ad un percorso di sostegno strutturato, insieme alle associazioni già impegnate, come 'Mi nutro di vita', con cui abbiamo avuto un confronto".(Com)