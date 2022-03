Roma: Patitucci (Silp Cgil), Questura gestisca emergenza umanitaria come fenomeno migratorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza umanitaria che di recente ha coinvolto numerosi nazioni, per guerre e tensioni interne, "ha un riflesso immediato sull'ordine pubblico, che la polizia di stato deve affrontare in termine di gestione del fenomeno migratorio. Milioni di persone che scappano dalla guerra, dalla povertà e dalla violenza. Emergenza che i poliziotti e le poliziotte devono gestire in termine di accoglienza, servizio di identificazione, rilascio dei permessi di soggiorno, asilo politico o protezione speciale". Lo scrive in una nota il segretario generale del Silp Cgil Roma e Lazio, Antonio Patitucci. "Questi fenomeni migratori straordinari, per ovvia competenza istituzionale, impattano direttamente sull'Ufficio immigrazione della Questura di Roma, il più grande d'Italia, con una situazione lavorativa divenuta ormai ingestibile. Una massa enorme di immigrati si è concentrata da settimane presso via Patini, per presentare istanza di permanenza sul territorio italiano, per le diverse ragioni consentite dalla legge", prosegue. (segue) (Com)