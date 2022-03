Roma: Patitucci (Silp Cgil), Questura gestisca emergenza umanitaria come fenomeno migratorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mole dei richiedenti stranieri che si ammassa quotidianamente presso l'Ufficio in parola crea un problema reale in termine di Op e sanitario, a causa del numero di persone che si ammassa e bivacca giorno e notte nei pressi dell'Ufficio. Il carico di lavoro e l'emergenza è assolutamente ingestibile dal solo personale in forza all'Immigrazione, che già in difficoltà per l'ordinario, si è trovato ad affrontare in poco tempo l'emergenza nord africana, quella siriana, quella afghana ed ora quella ucraina. A questi eventi straordinari che hanno fatto impennare in modo esponenziale la gestione del fenomeno migratorio, si è aggiunta una richiesta di migliaia di cittadini indiani e bangladesi che recentissimamente si sono concentrati a Roma, con il tam tam dei social, per proporre istanza di protezione speciale", continua Patitucci. (segue) (Com)