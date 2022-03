Roma: Patitucci (Silp Cgil), Questura gestisca emergenza umanitaria come fenomeno migratorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Silp Cgil chiede, per l'evidente emergenza in atto che quotidianamente si verifica in via Patini, un immediato intervento del Questore di Roma per predisporre servizi straordinari in ausilio al personale dell'Ufficio Immigrazione, esonerando altresì il personale in forza dall'impiego di O.P. per i sevizi della capitale. Chiede altresì che il Dipartimento ps intervenga immediatamente, per disporre un incremento di risorse umane adeguato a fare fronte all'emergenza presso la Questura di Roma. A riguardo questa il sindacato evidenzia che la Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia di Frontiera, per quanto concerne le proprie competenze, in modo tempestivo sta prevedendo l'immediato impiego di risorse economiche straordinarie per gestire l'emergenza migratoria, con specifici scopi, come l'incremento consistente dell'istituto dello straordinario da destinare agli Uffici immigrazioni del territorio e l'assunzione di interpreti", conclude il segretario. (Com)