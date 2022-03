Romania-Azerbaigian: Iohannis a colloquio con Aliyev su diversificazione fonti di gas ed elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha parlato con il suo omologo dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, dell'aumento della sicurezza energetica diversificando le fonti di gas naturale ed elettricità. Lo ha annunciato lo stesso Iohannis su Facebook. "Ottima conversazione telefonica con il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliev sul rafforzamento e l'espansione del partenariato strategico Romania-Azerbaigian in tutte le aree di cooperazione, nel contesto in cui celebriamo 30 anni di relazioni diplomatiche. Ho discusso con il presidente Ilham Aliev del rafforzamento della nostra cooperazione energetica al fine di aumentare la sicurezza energetica diversificando le fonti di gas naturale ed elettricità. Ringrazio il presidente Ilham Aliyev per la sua apertura nel sostenere i nostri sforzi in queste aree", ha scritto Iohannis. (segue) (Rob)