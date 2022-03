Romania-Azerbaigian: Iohannis a colloquio con Aliyev su diversificazione fonti di gas ed elettricità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, ha affermato in precedenza che l'Europa e la Romania stanno cercando di diversificare le risorse e le rotte di approvvigionamento e che l'Azerbaigian è una fonte e una via di approvvigionamento di gas nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. "Ho parlato con il governo greco e discusso l'interconnessione tra Grecia e Bulgaria per gestire il corridoio verticale per ottenere l'accesso ai terminali di gas e Gnl azerbaigiani in Grecia e Turchia. La diversificazione delle fonti di approvvigionamento è una priorità per la Romania e per l'Europa. Guardiamo tutte le rotte e le fonti di approvvigionamento", ha spiegato Popescu. (Rob)