Fisco: Gasparri (FI), catasto? Ho invitato Draghi a riflettere su nostra proposta ma escludo crisi

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Cosa voteremo sul catasto? "Ho invitato Draghi a riflettere ancora sulla nostra proposta, finora il premier non l'ha accettata. Su alcuni punti abbiamo posizioni diverse, ma certo non per questo deve cadere il governo, escludo sinceramente una crisi. Ci sono alcune questioni come giustizia e fisco, dove abbiamo posizioni diverse, che vanno discusse e mediate". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che nei giorni scorsi ha incontrato il presidente del Consiglio, Mario Draghi. (Rin)