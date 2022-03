Sardegna: prenotazioni Cup dai tabaccai, proposta della Fit alla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta lunghe file per prenotare una visita medica o pagare il ticket per una prestazione sanitaria. Potrebbe essere presto attivo anche in Sardegna il nuovo servizio “Novacup” proposto dalla Federazione Italiana dei Tabaccai già presente in diverse regioni italiane. L’iniziativa è stata illustrata questa mattina alle Commissioni V e VI del Consiglio regionale riunite in seduta congiunta. “E’ un servizio a costo zero per la Regione che consentirebbe a tutti i cittadini sardi di effettuare le operazioni dal proprio tabaccaio senza doversi recare in una struttura sanitaria – ha spiegato il delegato della Fit in Sardegna Massimo Farris – un servizio utile soprattutto nei piccoli paesi dove le tabaccherie svolgono una funzione sociale”. (segue) (Rsc)