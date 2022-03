Sardegna: prenotazioni Cup dai tabaccai, proposta della Fit alla Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1298 le tabaccherie distribuite in tutto il territorio regionale. Punti aperti per almeno 10 ore al giorno e, in molti casi, anche la domenica e i festivi: “Siamo presenti in tutti i 377 comuni sardi – ha detto il funzionario Fit Matteo Marchetti – i nostri servizi permettono già da ora di pagare il bollo auto, effettuare ricariche telefoniche, pagare le utenze domestiche. Nelle città capoluogo e nei centri più grossi dell’Isola è anche possibile effettuare una visura camerale o catastale e ottenere un certificato anagrafico. Con Novacup sarà possibile interfacciarsi con il sistema sanitario per pagare una prestazione, prenotare una visita, cancellarla o spostarla a un’altra data”. La proposta sarà ora valutata dalla giunta regionale. Per renderla operativa occorrerà firmare una convenzione con Fit e approvarla attraverso una delibera dell’esecutivo. Contenuti i costi per i cittadini: si va da un minimo di 0,50 centesimi di euro per la disdetta di una prenotazione ai 2 euro per una prenotazione ex novo. Un euro invece il costo per il pagamento del ticket sanitario. (segue) (Rsc)