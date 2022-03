Sardegna: prenotazioni Cup dai tabaccai, proposta della Fit alla Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla seduta di questa mattina non ha preso parte la minoranza. I consiglieri di opposizione hanno deciso di abbandonare l’aula per l’assenza di numerosi rappresentanti della maggioranza: “Non è possibile che sia l’opposizione a dover garantire il numero legale – afferma il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau – questo si sta verificando troppo spesso. Ma c’è anche un altro motivo per il quale abbiamo deciso di disertare la seduta congiunta della commissioni: la modifica dell’ordine del giorno non è stata concordata dall’Ufficio di presidenza della Commissione Sanità. Nonostante questo si è deciso di convocare - in deroga - una seduta congiunta con la commissione “Attività Produttive”. Non si può continuare a lavorare in questo modo”. (Rsc)