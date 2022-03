Decreto Sostegni: Lega, ok a nostra proposta ristori per bus turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata in commissione bilancio al Senato "la proposta della Lega all'interno del decreto Sostegni ter che stanzia 5 milioni di euro da destinare alle imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti". Lo annunciano, in una nota, i senatori della Lega Simona Pergreffi e Paolo Arrigoni, insieme ai colleghi della commissione Lavori pubblici di palazzo Madama Maurizio Campari, Stefano Corti, Gianfranco Rufa, Valeria Sudano. "Una misura di buonsenso - aggiungono i parlamentari - per dare adeguati ristori a tutte quelle attività del settore che sono state fortemente colpite in questi mesi e meritavano, per questo, opportuno sostegno. Contributi resi disponibili grazie al lavoro del ministro per il Turismo, Garavaglia, che ha incrementato il fondo unico nazionale per il turismo. Siamo orgogliosi di aver ottenuto l'approvazione di queste iniziative in commissione ed attendiamo fiduciosi il vaglio definitivo del Parlamento. Risultati tangibili che sono frutto di trattative con la maggioranza di governo, sulla quale certamente non avremmo potuto incidere stando all'opposizione".(Com)