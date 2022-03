Lavoro agile: Invidia (M5s), bene testo unificato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente pentastellato aggiunge: "Con questo testo stabiliamo invece che il lavoratore, sia in presenza sia in modalità agile, è sempre titolare del diritto soggettivo alla disconnessione, da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o retributiva. In questo modo, a una migliore organizzazione del lavoro si accompagnano maggiori diritti per i lavoratori". (Com)