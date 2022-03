Pnrr: Cartabia, a ieri in servizio 6.528 vincitori di concorso Ufficio processo, scoperture al Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I concorsi per l'Ufficio del processo "sono stati fatti" e "a ieri hanno preso servizio 6.528 addetti su 8 mila e rotti". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel corso delle sue comunicazioni sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), presso la commissione Giustizia del Senato. "Alcuni uffici del Nord Italia hanno delle scoperture" come "Genova, Torino, Brescia e Venezia", scoperture rispetto alle quali "stiamo facendo uno scorrimento nelle graduatorie distrettuali e poi a livello nazionale", ha spiegato per guardasigilli per poi aggiungere che i numeri di vincitori complessivi "ci lasciano un ampio margine" e che "entro aprile" si punta a "concludere tutte le immissioni in ruolo". Ma nel frattempo, ha chiarito, "giovani giuristi sono già al lavoro tanto in Cassazione che negli Uffici distrettuali dei territori". (Rin)