Camera: domani audizione esperti su riordino disciplina istituti di ricovero e cura

- Domani mercoledì 16 marzo, alle ore 13:30, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3475 governo, recante "Delega al governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, numero 288", svolge l'audizione informale, in videoconferenza di Francesca Tosolini, direttore generale dell'Irccs "Centro di riferimento Oncologico" di Aviano; Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma; Nicola Normanno, direttore scientifico ad interim dell'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli; Anna Teresa Formisano, responsabile rapporti istituzionali della Fondazione Irccs Santa Lucia di Roma. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)