- La giornalista russa Marina Ovsyannikova sarebbe in questo momento in tribunale, accusata di aver "organizzato un evento pubblico non autorizzato". La giornalista è difesa dall'avvocato Anton Gashinsky, come emerge da una foto pubblicata su Telegram. Ovsyannikova era stata fermata dopo aver mostrato ieri in diretta televisiva su "Primo canale" un cartello contro la guerra. (Res)