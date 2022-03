Ucraina: gli assistenti sociali italiani impegnati nell'accoglienza dei profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi sociali sono impegnati nel portare donne e minori in Italia, nel reperire soluzioni abitative e cercare famiglie disposte a ospitare piccoli arrivati fin qui senza nessuno. Lo dice il presidente degli assistenti sociali italiani, Gianmario Gazzi, che ricorda - in occasione della Giornata mondiale del servizio sociale - come la rete rappresenti "una forza di accoglienza e pace in tutto il mondo". "Il World Social Work Day 2022 vede i 46 mila professionisti assistenti sociali italiani, come sempre, in prima linea dove c’è bisogno, nell’emergenza e nella quotidianità. Come è successo in questi anni di pandemia e come sta accadendo in questi giorni in cui il servizio sociale risponde alla chiamata di solidarietà e accoglienza verso chi scappa dalla guerra", aggiunge Gazzi. “A chi semplifica situazioni complicatissime al limite dell’irrisolvibile, a chi cavalca eventi allo scopo di guadagnare consenso nel brevissimo periodo, a chi nasconde dure realtà dietro slogan qualunquisti, a chi ancora sottovaluta l’importanza del servizio sociale – conclude Gazzi – rispondiamo con l’orgoglio di sapere di essere un tassello importante per la costruzione di una società più giusta e inclusiva". (Rin)