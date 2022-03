© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 14:30, la commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" svolge l'audizione, in videoconferenza, di Simone Lazzerini, ex Consigliere del Comune di Vicchio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)