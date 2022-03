Commercio: Leoncini-Casini (Iv), serve proroga emergenziale osp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di modifica della Delibera 21/2021 dell'Assemblea Capitolina per prorogare la data di scadenza delle OSP Covid fino al 31 marzo 2022, presentata dalla Giunta Capitolina il 31 dicembre 2021, arriverà in Aula solo giovedì 17 marzo, già superata dal Decreto Milleproroghe con cui si è decisa una nuova proroga fino al 30 giugno 2022. "I settori del commercio, della ristorazione e dell'artigianato sono di vitale importanza per Roma, rappresentano la nostra identità, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Il turismo enogastronomico è in forte ascesa e i ristoranti romani dovranno ricoprire un ruolo da protagonisti, con prodotti sani, sicuri e di altissima qualità. Gli atti della maggioranza in questi primi mesi non hanno risolto e non risolvono nulla per le migliaia di attività commerciali che hanno provato a resistere alla pandemia ed ora, a causa di questa guerra, sono nuovamente in crisi". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Italia Viva Francesca Leoncini e Valerio Casini. "Noi di Italia Viva crediamo che Roma abbia bisogno di interventi a lungo termine, non solo emergenziali. Lo spazio esterno per le attività è vita e non si può pensare di rimuovere tutte le osp proprio all'inizio dell'estate. Pertanto presenteremo un emendamento per prorogare le occupazioni emergenziali 'in regola' fino al 31 dicembre 2022 e lavoreremo per elaborare un nuovo regolamento osp, tenendo conto sia delle esigenze dei commercianti che degli interessi pubblici".(Com)