Camera: domani termini per la presentazione della Nota di aggiornamento Def, audizione dell'Istat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 16 marzo alle ore 14, la Commissione Bilancio, presso la Sala Mappamondo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere (C. 3437 Melilli), svolge l'audizione informale di rappresentanti dell'Istat. Lo riferisce l'Ufficio stampa di Montecitorio, secondo cui l'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)