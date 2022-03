Usa: sondaggio, metà degli elettori dubita che Biden si ricandiderà nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Metà degli elettori statunitensi dubita che il presidente Joe Biden si ricandiderà per le elezioni presidenziali nel 2024. Lo indica un nuovo sondaggio pubblicato dal quotidiano “Wall Street Journal” quando mancano ormai pochi mesi alle elezioni di medio termine. Il 52 per cento degli intervistati non crede che Biden si ripresenterà al voto tra due anni, mentre solo il 29 per cento si aspetta che sia lui il candidato democratico. Il 19 per cento si dice indeciso. Tra i democratici, il 41 per cento crede in una candidatura di Biden per le presidenziali e il 32 per cento è di opinione contraria. L’attuale inquilino della Casa Bianca ha già espresso in più circostanze l’intenzione di candidarsi per un secondo mandato, ma fonti a lui vicine sostengono che una decisione definitiva in merito sarà presa solo dopo le elezioni di medio termine del prossimo novembre.(Nys)