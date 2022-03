© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto una conversazione telefonica con la vicepresidente statunitense, Kamala Harris. Come riferito su Twitter da von der Leyen, con Harris si è discusso “del suo viaggio in Polonia e Romania e degli sforzi congiunti in corso per sostenere l'Ucraina, nonché dell'eccellente cooperazione in materia di sanzioni”. (Beb)