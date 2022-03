Umbria: Lega, confermato nostro impegno per sicurezza urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali della Lega hanno espresso “soddisfazione per l’approvazione in sede di assemblea legislativa della proposta di legge di modifica del testo unico sul Commercio, con prima firmataria Paola Fioroni, sottoscritta da tutto il gruppo e illustrata in aula dal capogruppo Stefano Pastorelli”. E dunque: "Con questa legge la Lega conferma il suo impegno sulla sicurezza urbana un tema da troppi anni trascurato dai governi regionali di sinistra, il cui immobilismo ha facilitato il proliferare in Umbria di situazioni di degrado a cui oggi vogliamo porre rimedio. Il dispositivo approvato a maggioranza vuole contemperare il libero commercio con motivi imperativi di interesse generale che attengono alla sicurezza, al degrado urbano, alla tutela dei consumatori e del patrimonio artistico e culturale della città, a ragioni di salute pubblica e a tutti quegli aspetti che incidono negativamente sulla qualità della vita dei cittadini". (segue) (Ren)