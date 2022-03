Umbria: Lega, confermato nostro impegno per sicurezza urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto, i consiglieri leghisti umbri hanno aggiunto: "Attraverso questa legge viene recepita una normativa europea e nazionale che garantirà autonomia ai Comuni dell’Umbria nell’individuazione delle zone sensibili nel territorio di competenza nelle quali poter svolgere un’attività preventiva e successiva sulle aperture delle attività commerciali. In questo modo si potrà orientare lo sviluppo commerciale di determinate zone a rischio verso le reali necessità e sostenere la valorizzazione di aree sensibili riguardo aspetti di degrado e insicurezza". Dunque hanno concluso: "Altre Regioni avevano già inserito nelle proprie normative sul commercio questi dispositivi fondamentali in materia di sicurezza e ordine pubblico, ora anche l’Umbria, grazie al lavoro della Lega, potrà dotare le Amministrazioni comunali di questo strumento”. (Ren)