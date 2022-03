Roma: Angelucci-Palmieri (Pd), avviato iter per percorsi ecosostenibili in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in commissione congiunta turismo e ambiente abbiamo avviato l'iter per la creazione di percorsi ecosostenibili nella nostra città, un modo per riammagliare aree verdi già esistenti moltiplicandone la fruibilità". Lo annunciano in una nota i consiglieri del Pd Mariano Angelucci e Giammarco Palmieri, rispettivamente presidenti delle commissioni turismo e ambiente di Roma Capitale. "L'idea è quella di promuovere un turismo sostenibile e di qualità fuori dai tradizionali percorsi turistici per andare alla scoperta di luoghi altrettanto affascinanti ma più periferici e meno conosciuti della città. Un vantaggio non solo per i turisti ma anche per tutti i cittadini e le cittadine romane. A tale scopo risulta fondamentale intraprendere un percorso di dialogo con i municipi, il cui contributo sarà fondamentale per la buona riuscita del progetto e per individuare percorsi e itinerari che intercettano il turismo responsabile", concludono i consiglieri. (Rer)