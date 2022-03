Autotrasporto: Bellanova, intervento sulle accise non più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Un intervento sulle accise non è più rinviabile: ne sono assolutamente convinta ed è quello che dirò anche al Tavolo Autotrasporto tra poco. Lo dichiara la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, prima di aprire il Tavolo autotrasporto convocato per oggi al Mims. "Il caro carburante rischia di strozzare un segmento strategico per il paese come quello dell’autotrasporto, ripercuotendosi su altri settori ugualmente essenziali e di prima necessità. Serve agire adesso, con coraggio e determinazione. Dopo sarebbe troppo tardi", aggiunge Bellanova. (Rin)