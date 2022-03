Parlamento: domani audizione Lo Voi su ergastolo ostativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 16 marzo, alle ore 14:30, la commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (palazzo San Macuto - aula V piano), nell'ambito dell'istruttoria sulla pronuncia della Corte Costituzionale in materia di ergastolo ostativo, svolge l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Francesco Lo Voi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)