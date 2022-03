Sanità: Speranza a Conferenza alcol, concentrare energie su giovani per prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell’alcol è particolarmente importante svolgere un lavoro interministeriale, che concentri le proprie energie in particolar modo sulle giovani generazioni, per lavorare sulla prevenzione e sulla cultura della prevenzione. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo in videoconferenza alla Conferenza nazionale alcol dal titolo "Informare, educare, curare: verso un modello partecipativo ed integrato dell'alcologia italiana”, organizzata e promossa dal ministero della Salute. Si riscontra “un consumo significativo di bevande alcoliche tra i giovani, con un aumento del consumo fuori pasto”, ha proseguito Speranza. “La mia opinione - ha spiegato - è che gli ultimi due anni, il contesto nuovo che si è creato, può aver influito su tutta questa materia”. (Rin)