Umbria: Peppucci, assegnare dirigente a casa circondariale Orvieto (Pg)

- Il consiglio regionale umbro ha approvato all’unanimità la mozione del consigliere regionale Francesca Peppucci (Lega) sull’assegnazione di un dirigente penitenziario alla casa circondariale di Orvieto. L’atto impegnerà la giunta regionale ad ”attivarsi verso il ministero di hiustizia–dipartimento dell’amministrazione penitenziaria affinché per la casa di reclusione di Orvieto venga assegnato un dirigente penitenziario che si occupi solo delle numerose problematiche e incombenze che derivano dalla gestione del predetto istituto”. Peppucci ha affermato: “La casa di reclusione di Orvieto era stata trasformata nel 2014 in Istituto a Custodia Attenuata, destinata a programmi intensivi di sostegno al reinserimento sociale e in questa prospettiva, nell’istituto sono ammessi solo detenuti che presentano determinati requisiti, tra i quali quello di non avere un’elevata pericolosità detentiva, di appartenere al circuito di media sicurezza, di avere una pena residua minima di un anno e massima di dodici e di non essere tossicodipendenti". (segue) (Ren)