Umbria: Peppucci, assegnare dirigente a casa circondariale Orvieto (Pg) (2)

- Peppucci ha proseguito: "Qualche anno dopo, l’amministrazione penitenziaria ha ritenuto di dover revocare, su proposta della Direzione orvietana, la denominazione di custodia attenuata e di attribuire nuovamente all’Istituto la denominazione di Casa di Reclusione. Attualmente l’organico è considerevolmente diminuito a causa di molti pensionamenti non reintegrati. Nel corso degli ultimi anni alla Direzione della Casa di Reclusione di Orvieto non è mai stato assegnato un dirigente penitenziario in pianta stabile e sono state previste solo figure part-time che dovevano dividersi nella gestione di più istituti detentivi, l’Istituto è stato retto fino al 31 dicembre scorso dalla dottoressa Chiara Pellegrini, già direttrice di Terni e vicedirettrice a Spoleto". (segue) (Ren)