Umbria: Peppucci, assegnare dirigente a casa circondariale Orvieto (Pg) (3)

- Il consigliere regionale umbro della Lega ha proseguito: "Il segretario generale del Sappe ha evidenziato che la direttrice è stata avvicendata da un dirigente penitenziario già assegnato al penitenziario di Terni e che quindi, come negli anni passati, garantirà presso l'istituto penitenziario orvietano solo una presenza limitata". Infine Peppucci ha concluso il suo intervento e ha affermato: "Si ritiene necessario che venga emanato un interpello nazionale per l’assegnazione nella Casa di Reclusione di Orvieto di un dirigente in pianta stabile che si occupi solo delle incombenze della casa di reclusione in questione al fine di garantire una gestione più efficiente della struttura oltre ad un miglioramento delle condizioni di lavoro di chi opera al suo interno”. (Ren)