Ucraina: Di Maio, arrivato in Moldova trasporto umanitario con prime 8 tonnellate aiuti

18 ottobre 2021

- È arrivato in Moldova il trasporto umanitario con le prime 8 tonnellate delle circa 20 complessive di aiuti dall’Italia, sono destinati ai centri che si occupano dell'accoglienza dei cittadini ucraini sul territorio moldavo. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sui social media. “Quello che vedete è il trasporto umanitario arrivato qui in Moldova con le prime 8 tonnellate delle circa 20 complessive di aiuti dall’Italia. Kit medici, brandine, generatori destinati ai centri che si occupano dell'accoglienza dei cittadini ucraini sul territorio moldavo”, ha dichiarato Di Maio in una nota sul suo profilo Facebook. “Grazie al Fondo migrazioni del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale abbiamo sviluppato un progetto da 10 milioni di euro a favore della Moldova in collaborazione con l'Unhcr, incentrato sui bisogni dei minori e delle donne e sulla protezione dei rifugiati più vulnerabili”, ha aggiunto il ministro. “Come governo italiano stiamo già sostenendo il bilancio dello Stato ucraino con 110 milioni di euro, oltre ad altri 25 milioni per contribuire alle operazioni di soccorso immediato delle Agenzie delle Nazioni Unite e della Croce Rossa Internazionale”, ha proseguito il responsabile della Farnesina. “Ho firmato con il collega moldavo una dichiarazione congiunta grazie alla quale diamo anche il nostro supporto per fronteggiare questa incredibile crisi umanitaria. In Europa potremmo arrivare a 5 milioni di cittadini ucraini rifugiati: la più grande crisi umanitaria nel continente europeo dalla Seconda guerra mondiale. Massimo impegno per fermare la guerra di Putin e ritrovare pace e stabilità”, ha concluso Di Maio.(Res)