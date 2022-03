Ucraina: Stoltenberg, riorganizzare nostra postura di fronte a nuova realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione russa all'Ucraina ha creato una nuova realtà e la Nato deve riorganizzare la sua postura militare. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Il segretario ha spiegato che domani i ministri della Difesa si incontreranno e affronteranno la situazione in Ucraina che ha creato "una nuova normalità in Europa". Per questo, "dobbiamo riorganizzare la postura militare della Nato per questa nuova realtà. Domani discuteremo di misure concrete per rafforzare la nostra sicurezza in tutti i domini. Sulla terra questo potrebbe includere più forze nella parte orientale dell'Alleanza", ha detto. "Considereremo un aumento nei dispiegamenti navali e aerei", ha aggiunto.Stoltenberg ha sottolineato che "il rafforzamento della nostra difesa richiede un aumento degli investimenti" in difesa. "Accolgo che Germania e altri alleati hanno annunciato di aumentare" questa spesa e "incoraggio tutti gli alleati a spendere in difesa almeno il 2 per cento del Pil", ha sottolineato. (Beb)