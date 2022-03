Cultura: università di Milano e Genova, nel piacentino il laboratorio paleontologico di Leonardo da Vinci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo a dove si trovi il laboratorio paleontologico di Leonardo da Vinci, poi, Baucon spiega che occorre “prendere una mappa dell’appennino piacentino e tracciare una circonferenza di 40 km centrata su Castell’Arquato: qui c’era il laboratorio paleontologico di Leonardo. La precisione di questa conclusione è dettata dai vincoli geografici e geologici imposti dallo stesso Leonardo. Sul finire del 1400, Leonardo si trovava a Milano per lavorare ad un monumento equestre, quando dei contadini gli portarono dei molluschi fossili con perforazioni (icnofossili), provenienti – come dice Leonardo – dalle “montagnie di Parma e Piacentia”. Leonardo inoltre dice che tra uno strato e l’altro ci sono icnofossili prodotti da vermi marini, ovvero, con le parole di Leonardo, “si trovano ancora gli andamenti delli lombrici, che caminavano infra esse quando non erano ancora asciutte”. Nel nuovo studio, gli scienziati descrivono un nuovo sito paleontologico: "Pierfrancesco" ricchissimo proprio di icnofossili di organismi vermiformi. Il sito si trova a poca distanza da Castell’Arquato, dove vi sono molluschi fossili con perforazioni. “Tutti i cinque vincoli di da Vinci sono soddisfatti: Leonardo ha indicato un’area tra Parma e Piacenza, montuosa, ricca di molluschi fossili, e con due tipi diversi di icnofossili, ossia perforazioni su gusci e tracce di organismi vermiformi tra gli strati”, continua Baucon. (segue) (Com)