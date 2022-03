Taiwan: Covid, 83,21 per cento della popolazione vaccinata con prima dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'83,21 per cento dei 23,32 milioni di abitanti di Taiwan ha ricevuto una prima dose di un vaccino contro il coronavirus. Lo riferisce il Centro di comando epidemico (Cecc) di Taipei, precisando che il tasso di vaccinazione scende al 77,68 per cento tra i pazienti vaccinati con due dosi e al 46,92 per cento per i pazienti sottoposti a richiamo. Il Centro di comando epidemico ha diagnosticato oggi 39 infezioni importate dall'estero e nessun nuovo contagio a trasmissione locale. Dall'inizio della pandemia nel 2020, Taiwan ha confermato 21.402 contagi, con 853 decessi correlati. (segue) (Cip)