Taiwan: Covid, 83,21 per cento della popolazione vaccinata con prima dose (2)

- L'autorità sanitaria accetterà nuove prenotazioni online per la terza dose di vaccino dal 16 al 18 marzo. A partire dalle 10 (ora locale) di domani, potranno procedere alla richiesta le persone di età pari o superiore ai 55 anni; gli appuntamenti proseguiranno con la fascia d'età compresa tra 54 e 38 anni a partire da mezzogiorno e termineranno con le prenotazioni per gli altri idonei a ricevere una dose booster a partire dalle 14. Unica condizione per presentare richiesta di richiamo è aver completato la vaccinazione con un regime a due dosi e avere età pari o superiore ai 18 anni. Le inoculazioni per quanti avranno ottenuto un appuntamento in queste due giornate avverranno dal 21 al 27 marzo prossimi. Le dosi di vaccino disponibili in questa tornata ammontano a 985 mila. Tra queste, 725 mila sono state prodotte da Moderna, 124 mila da Pfizer, 116 mila da Medigen e 20 mila da Astrazeneca. (Cip)