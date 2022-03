Ucraina: Conte, trasformare reazione emotiva per profughi in rete di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono “40 mila le persone sin qui arrivate, perlopiù donne bambini, solo 3.500 uomini over 60, e ne arriveranno di più. Bisogna trasformare la nostra reazione emotiva in una rete di solidarietà”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, ai cronisti fuori dall’ambasciata ucraina. “Bisogna offrire una permanenza dignitosa, per tutto il tempo necessario”, ha spiegato. La proposta del M5s è quella di creare una “rete di solidarietà, che significa far sistema a tutti i livelli, insieme alla Protezione civile, le prefetture” e gli organismi territoriali.(Rin)