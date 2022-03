Economia: Assoporti, si conferma il trend di crescita complessiva del comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo rilevato segnali positivi in tutti i segmenti di traffico (rinfuse liquide +4,4 per cento; rinfuse solide +15,2 per cento, merci varie 9,7 per cento) anche se alcuni settori non hanno ancora recuperato i livelli di traffico pre-crisi (rinfuse liquide -10,4 per cento; rinfuse solide -4,8 per cento)“. Lo sottolinea il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri commenta i dati statistici consuntivi del 2021, pubblicati sul sito dell’Associazione. Nella lettura dei dati è importante sottolineare che il movimento complessivo di merci nel 2021 ha registrato un +8,4 per cento (481,5 milioni di tonnellate del 2021 contro i 444 milioni di tonnellate del 2020). Questo dato rimane ancora inferiore al 2019 (481,5 milioni di tonnellate del 2021 contro i 490 milioni di tonnellate del 2019). Per quanto riguarda i contenitori, il 2021 ha registrato un +5,7 per cento rispetto al 2020, evidenziando il superamento dei livelli del 2019. Il settore dei passeggeri nel 2021 ha registrato una crescita in tutte le sue componenti rispetto al 2020 (Locali +23,7; traghetti +39,8 per cento e crociere +296 per cento). Naturalmente, l’alta percentuale incrementale del traffico crociere è dovuta al quasi azzeramento dello stesso nel 2020 a causa della pandemia. Nel complesso il traffico passeggeri, se visto in confronto al 2019, segna una flessione, che testimonia come questo segmento subisca ancora gli effetti negativi legati all’emergenza sanitaria da Covid-19. (segue) (Com)