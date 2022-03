Difesa: il ministro Guerini oggi in Tunisia per colloqui con presidente Saied e omologo Memmich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- In occasione della XXIII edizione della Commissione militare mista (Cmm) italo-tunisina, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, incontrerà nel pomeriggio di oggi il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, e il ministro della Difesa tunisino, Imed Memmichi, per confrontarsi sui temi della cooperazione militare tra i due Paesi, sulla situazione regionale, con particolare riferimento alla Libia e al Sahel e per approfondire gli aspetti legati alla cooperazione industriale tra Italia e Tunisia. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero della Difesa.(Com)