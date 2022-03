Energia: Gazprom aumenta forniture di gas in nove Paesi europei, tra cui l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom ha incrementato le esportazioni di gas in nove Paesi europei, tra cui l'Italia, nei primi 15 giorni di marzo. Lo comunica la stessa Gazprom sul proprio canale Telegram, precisando che dal primo marzo ad oggi la compagnia ha inviato più gas verso i Paesi non membri della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) rispetto al mese precedente. Le consegne di gas dalla Russia all'Italia dal primo al 15 marzo sono aumentate del 51,7 per cento su base annua, mentre altri Paesi in cui il flusso di gas è salito sono Polonia, Croazia, Grecia, Bulgaria e Turchia. Gazprom è la compagnia energetica monopolista per la Russia per quanto riguarda l'esportazione di gas in Europa. (Rum)