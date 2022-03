Ucraina: M5s Senato, espresso ad ambasciatore nostro impegno concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo espresso all'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, la vicinanza e la solidarietà del Movimento cinque stelle al popolo ucraino aggredito dalla Russia. Una solidarietà non solo a parole ma con azioni politiche concrete per la pace, per il sostegno ai profughi in arrivo in Italia e per l'invio di aiuti umanitari. Abbiamo informato l'ambasciatore della nostra mozione parlamentare con cui chiediamo al governo non solo di intensificare gli sforzi diplomatici per arrivare al più presto alla fine delle ostilità, ma anche di approntare tutte le misure necessarie per garantire la migliore accoglienza possibile ai profughi ucraini. In particolare chiediamo che venga istituito un fondo a sostegno di enti territoriali e associazioni del terzo settore impegnate nell'accoglienza e nell'assistenza, soprattutto per bambini e minori, che necessitano non solo di alloggi e assistenza sanitaria e psicologica, ma anche di servizi di mediazione culturale e di un rapido e gratuito inserimento in asili e scuole. A tal fine chiediamo anche la massima semplificazione e velocizzazione di tutte le procedure di accoglienza e inserimento sociale per le famiglie con minori oltre che per le persone fragili, gli anziani e i disabili e l'attivazione di strumenti straordinari di supporto all'inserimento lavorativo dei profughi. Infine abbiamo spiegato all'ambasciatore Melnyk che il M5s in questa emergenza si è attivato per creare una rete di solidarietà tra istituzioni governative, enti locali, associazioni e cittadini a sostegno di azioni concrete di accoglienza e di invio di raccolta e invio di aiuti umanitari". Lo hanno dichiarato la capogruppo M5S in Senato Mariolina Castellone e la senatrice Orietta Vanin al termine dell'incontro all'ambasciata d'Ucraina tra la delegazione Cinque stelle guidata dal presidente Giuseppe Conte e il rappresentante diplomatico di Kiev. (Rin)