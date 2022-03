Energia: Girotto (M5s), da parti interessate notevoli spunti per nuovo paradigma centrato su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È dal 2013 "che andiamo ripetendo che il sostanziale blocco allo sviluppo delle rinnovabili lo avremmo pagato carissimo. Un blocco che non è stato determinato dal fato, ma da precise scelte politiche del passato, che hanno portato a un cambio di rotta e impedito la reale concorrenza delle tecnologie pulite contro le fossili". Lo sottolinea in una nota Gianni Pietro Girotto, presidente della commissione Industria del Senato, al margine dell'odierno incontro con i rappresentanti del comparto produttivo nazionale. "Con l'emergenza energetica attuale - prosegue - non possiamo non mettere in cantiere interventi mirati e tempestivi. Oggi quindi abbiamo voluto incontrare i rappresentanti del comparto produttivo italiano, 25 sigle in totale, per ascoltare il loro punto di vista e ragionare insieme su cosa fare e come farlo al più presto. Non abbiamo più tempo, la guerra in Ucraina ha solo peggiorato una situazione che già era critica, e alla quale abbiamo cercato di fare fronte con interventi ancora non sufficientemente strutturali, che hanno risolto (in parte) nell'immediato, ma non nel medio/lungo periodo. La ricerca di soluzioni strutturali non è più rimandabile. Servono extrabonus energia (crediti d'imposta) per le Pmi, con la previsione che una parte della produzione di energia rinnovabile sia dedicata a rifornire i settori più esposti al caro energia, per renderli il più possibile autonomi. Bisogna, poi, avere il coraggio di recuperare una parte dei corposi extraprofitti avuti recentemente nel settore fossile. Non posso sentire di aziende alle quali conviene stoppare la produzione, non è tollerabile". (segue) (Rin)