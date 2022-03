Energia: Girotto (M5s), da parti interessate notevoli spunti per nuovo paradigma centrato su rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le imprese che resistono - sottolinea - sono quelle che si sono lanciate sull'autoconsumo, ma sono ancora troppo poche. Il processo di snellimento burocratico per ottenere le autorizzazioni è ancora troppo timido. Ricordiamoci che le rinnovabili aiutano l'ambiente e che senza energia il Paese non può progredire e reggere la concorrenza con altri Paesi che hanno richiami ambientali e culturali. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da una efficace e capillare campagna di comunicazione, che informi di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili, tanto numerosi quanto sconosciuti. Valga per tutti l'esempio delle Comunità Energetiche Rinnovabili, che solo ora stanno uscendo dal buio. Vanno inoltre sostenuti tutti i consumatori vulnerabili ed esposti all'avanzamento della povertà energetica, fenomeno che può essere contrastato tempestivamente attraverso le suddette Comunità energetiche, l'allargamento del bonus sociale e, perché no, una gestione dedicata da parte di Acquirente Unico, che però deve essere slegato dai lacciuoli attuali". (Rin)