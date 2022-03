Sicurezza: Molteni (Lega), assunzioni 1300 allievi agenti Polizia, risultato straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assunzione di ulteriori 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, "attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta del concorso del 2017 per l'assunzione di 893 allievi, è un risultato importantissimo frutto di un intenso lavoro iniziato con la Legge di Bilancio, poi con il decreto Milleproroghe e concluso positivamente con l'approvazione, nella notte, di un emendamento al decreto Sostegni ter in commissione bilancio al Senato". Lo sottolinea il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni. "Mi sono speso personalmente e ringrazio i senatori della Lega e di tutte le forze politiche per aver sostenuto questo ulteriore, necessario e doveroso sforzo per rafforzare gli organici della Polizia di Stato. Si garantisce sicurezza, controllo del territorio, ordine pubblico, prevenzione e contrasto al crimine in primis potenziando ed implementando gli organici delle forze di polizia. Ieri - prosegue - l'avvio dell'uso del Taser, oggi queste nuove assunzioni rappresentano risultati importanti e concreti per garantire la sicurezza del Paese e lo sforzo immane che ogni giorno uomini e donne in divisa mettono in campo, silenziosamente, per la legalità. A tutti gli operatori delle forze dell'ordine va il mio personale e caloroso ringraziamento per la dedizione e il sacrificio a tutela di un bene primario dei cittadini come la sicurezza".(Rin)