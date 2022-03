Ucraina: assessore Fvg Salute, sinergia con prefetti su piano accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due presidi ai confini e un hub per organizzare anagrafe sanitaria, tamponi e vaccini. Sono due delle misure del piano di accoglienza per i profughi ucraini in arrivo in Friuli Venezia Giulia, definite questa mattina dal presidente Massimiliano Fedriga, che ha incontrato i prefetti, insieme con il vicepresidente con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, e l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti. Sono quasi 1.400 le persone che, a partire dallo scorso 27 febbraio, si sono già fermate in Friuli Venezia Giulia, a fronte di un flusso che sfiora i 25 mila profughi identificati e diretti in altre aree del Paese. E i numeri sono destinati a salire. Fedriga, in qualità di commissario delegato per l'emergenza Ucraina, ha annunciato l’istituzione a breve di un’unità di crisi, composta da Regione, prefetture, Anci e Tribunale dei minori. In caso di specifiche necessità, il tavolo sarà allargato anche all'Ufficio scolastico regionale. (segue) (Frt)