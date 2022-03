Ucraina: assessore Fvg Salute, sinergia con prefetti su piano accoglienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto concerne la prima accoglienza, in questo momento abbiamo già allestito due presidi vicini ai confini di Ugovizza a Tarvisio e di Fernetti a Trieste, che dobbiamo necessariamente ampliare visto che i flussi si stanno intensificando", spiega Riccardi. I presidi continueranno a erogare generi di prima necessità e permetteranno di iniziare le procedure di identificazione. La seconda accoglienza prevede, inoltre, un’attenzione alla sicurezza sanitaria, con la predisposizione di un hub alla Fiera di Udine per organizzare l'anagrafe sanitaria, i tamponi e le eventuali vaccinazioni. Tra gli obiettivi del piano, anche l'identificazione dei minori non accompagnati e l'inserimento dei nominativi di tutte le persone identificate nella banca dati Siasi, in modo da generare il codice Stp per i cittadini che non hanno richiesto asilo o protezione internazionale. (Frt)