Energia: Mazzetti (FI), governo vari stato calamità naturale per idroelettrico

- La grave e persistente siccità sta mettendo a repentaglio tutto il settore idroelettrico. Lo dichiara Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, a sostegno della richiesta di Assoidroelettrica. "L'idroelettrico - sottolinea - è da sempre una fonte preziosa per l'Italia, ancorché molto spesso dimenticata, e il suo contributo molto concreto, se raffrontato a quello delle altre rinnovabili. In questo momento di estrema e ancora lunga crisi energetica, dalla quale usciremo solo grazie a una nuova politica energetica non ideologica, non possiamo perdere una fonte alternativa pulita quale l'idroelettrico, essenziale, come tutte le altre, nell'ottica della diversificazione e da inserire nel nuovo mix. La richiesta di stato di calamità naturale avanzata da Assoidroelettrica è comprensibile e il Governo con il Parlamento tutto deve assecondarla; me ne farò portavoce attraverso i ministri di Forza Italia e il capo della protezione civile dott. Curcio. L'Italia - conclude - non può perdere adesso anche questa fonte energetica, anzi la deve sostenere durante queste difficoltà. Abbiamo bisogno anche dell'energia idroelettrica anche se siamo convinti, come purtroppo dimostrano i fatti, che sono fonti ad intermittenza, come attualmente tutte le rinnovabili". (Rin)