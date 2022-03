I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: incendio struttura abitata da senza dimora in via Prenestina - Un incendio partito da sterpaglie si è propagato, questa mattina in via Prenestina, al civico 175 di Roma fino a strutture in disuso all'interno di un'area di proprietà delle Ferrovie dello stato. Nessuna persona è rimasta coinvolta; le fiamme hanno danneggiato la struttura in disuso già da diverso tempo e abitata da senza dimora. Per arginare il rogo e poi spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma e una squadra di supporto con autobotte. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia. (segue) (Rer)